Glennis Grace krijgt taakstraf voor 200 uur, géén voorwaardelijk cel

Zangeres Glennis Grace (44) is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor openlijk geweld in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam, in februari van dit jaar. De zangeres is zelf bij de uitspraak aanwezig. Het Openbaar Ministerie had daarnaast ook een maand voorwaardelijk cel geëist, maar dat vindt de rechter niet nodig.

Volgens de rechter hebben Glennis Grace en alle andere verdachten ‘in vereniging’ gehandeld. Ze hebben dus samengewerkt bij het mishandelen van drie Jumbo-medewerkers. Volgens de rechter heeft Glennis Grace met opzet gehandeld. ,,U heeft wel degelijk een substantiële bijdrage geleverd aan het geweld.” Dat Glennis zelf zegt dat ze ook probeerde de boel te sussen, wijst de rechtbank af. Ondertussen laat ze namelijk haar ex Dion K., een van de andere verdachten, gewoon zijn gang gaan tijdens een mishandeling.

De rechter sprak Glennis vrij voor het mishandelen van een van de medewerkers omdat onduidelijk is of de duw die ze gaf, pijn of letsel heeft veroorzaakt. Ook voor het bedreigen van de medewerkers wordt ze vrijgesproken.

Vier andere verachten in de zaak, onder wie Glennis’ ex-vriend Dion K., werden ook veroordeeld tot werkstraffen van 50 tot 200 uur.

De zangeres was volgens justitie - en ook te zien op camerabeelden - de aanjager van een vechtpartij in de Jumbo-supermarkt in de Westerstraat in Amsterdam in februari van dit jaar. Nadat haar destijds 15-jarige zoon Thony uit die supermarkt was gezet omdat hij zijn e-sigaret bleef roken, ging Glennis verhaal halen, samen met zes andere personen, onder wie haar zoon en haar ex-vriend Dion K.

Nadat Glennis tijdens een verhitte discussie met enkele Jumbo-medewerkers een eerste tik had uitgedeeld, sloeg de vlam in de pan en werden drie medewerkers van de supermarkt achterna gezeten en mishandeld. Camerabeelden legden het gênante tafereel vast.

Ook tegen vier andere verdachten werden werkstraffen geëist.

Zoon gooide met winkelmandjes

Tijdens de rechtszaak van 26 oktober gaf Glennis toe veel te impulsief te hebben gehandeld. Haar zoon had tegen haar gelogen dat hij was geslagen terwijl uit camerabeelden bleek dat hij vooral zelf oervervelend en agressief was geweest. Hij bleef roken in de supermarkt en bleef ook de confrontatie zoeken en ging zelfs met winkelmandjes gooien.

Glenda Batta, zoals Glennis werkelijk heet, zei tijdens de rechtszaak dat ze graag in gesprek wil met de slachtoffers. Haar carrière zit door het incident in het slop. De zangeres vertelde dat ze sinds het incident nauwelijks nog werk heeft.

Haar zoon en een vriend van haar zoon horen morgen wat voor straffen ze krijgen. Beiden zijn minderjarig. Hun zaak werd daarom een dag later apart behandeld, achter gesloten deuren. Tegen de zoon is een werkstraf, een locatieverbod en een agressietraining geëist.