Glennis Grace spreekt fans toe over supermarktincident

In de van tevoren opgenomen boodschap zegt de zangeres dat ze het lastig heeft gehad. Grace stond al op het podium toen de boodschap werd afgespeeld. ,,Als vrienden aan mij vragen hoe het met mij gaat, dan merk ik dat ik nog niet echt heb verwerkt wat er de afgelopen tijd is gebeurd”, zo is te horen. ,,Ik ben de laatste maanden werkelijk met mijn haren door de modder heen gesleurd.”

Glennis Grace heeft spijt van gevecht in supermarkt: ‘Ik had beter moeten weten’

Grace sprak van ‘duizenden donkere berichten’ die zij na het incident in februari heeft ontvangen. De zangeres werd op 12 februari aangehouden nadat ze verhaal kwam halen in een supermarkt in Amsterdam omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace zelf, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden nadat ze gezamenlijk naar de winkel terugkeerden en het uitdraaide op een handgemeen.