Glennis Grace verplettert jury America's Got Talent met Whitney-cover

De Nederlandse superstrot Glennis Grace (40) is dankzij een verpletterende auditie in America's Got Talent in één klap door naar een volgende ronde van het populaire tv-programma. Juryleden Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon Cowell luisteren ademloos naar haar vertolking van de Whitney Houston-klassieker Run To You.

De auditie van Glennis werd vannacht (Nederlandse tijd) uitgezonden op de Amerikaanse zender NBC en zorgde gelijk voor een tsunami positieve oordelen op sociale media.

,,Dit is een droom die uitkomt. Wat een waanzinnige ervaring! Mijn hart stroomt over! Dank je wel America's Got Talent en dank ook aan alle fans!" twittert een uitgelaten Glennis.

Gisteren werd al een kort fragment van haar auditie op filmkanaal YouTube gezet. Daaruit bleek al dat Glennis Grace (de in werkelijkheid Glenda Batta heet, red.) met haar vlijmscherpe uithalen indruk maakte op de vier, terwijl het publiek in de studio ademloos toekeek. Glennis heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze een carrière in de Verenigde Staten ambieert. Tijdens haar AGT-auditie memoreerde ze een vurige wens van haar inmiddels 11-jarige zoon Anthony. Die zou, zo verkondigde ze, dolgraag zien dat zijn moeder haar dromen kan waarmaken.



De vocaliste zweeg de afgelopen weken als het graf over haar het resultaat van haar deelname aan America's Got Talent dat per aflevering gemiddeld 11 miljoen kijkers trekt. Mogelijk had dat te maken met een contract waarin staat dat kandidaten voor een uitzending absoluut niks mogen zeggen over hun deelname. Gisteravond nam de spanning toe bij Glennis. ,,Ik ben zo nerveus dat mijn auditie eindelijk te zien zal zijn'', schreef ze op Instagram.

De zangeres gaf zich niet zelf op voor AGT. Haar internationale management bracht de video waarin Glennis tijdens één van de Ladies of Soul-concerten Whitney Houstons Run to you zingt onder de aandacht bij de producent van het programma. Die was zo onder de indruk, dat de Nederlandse zangeres werd uitgenodigd om auditie te komen doen voor de jury.

Glennis' versie van Run To You bracht haar al veel goeds. Een filmpje van haar optreden ging vorig jaar viral, werd geliked door Nicki Minaj (81 miljoen volgers op Instagram) en werd breed door (Amerikaanse) media opgepikt. Ze werd daarop geboekt voor een optreden in de E Spot Lounge in Los Angeles. ,,Alles kwam samen. Dit nummer heeft Whitney zelf nooit live gezongen. Het was vijf jaar na haar dood. Bij mij kwamen er emoties los. Wat dacht je, zij is de reden dat ik ben gaan zingen'', zei de zangeres daar destijds over.

Glennis Grace reisde in maart van dit jaar naar de Amerikaanse stad Los Angeles voor een ontmoeting met de wereldberoemde muziekproducer en tekstschrijver Kenneth Brian 'Babyface' Edmonds die onder meer verantwoordelijk was voor Whitney Houstons internationale megahit I'm Your Baby Tonight. Of de meervoudig Grammy-winnaar daadwerkelijk een nummer gaat maken voor de Nederlandse superstrot is nog niet duidelijk. Wel staat er volgens haar manager een vervolgafspraak met Babyface gepland.

Volgens haar manager Irene de Kom was Glennis behoorlijk onder de indruk van de ontmoeting met Babyface in een ruimte vol gouden en platina platen waarvoor hij verantwoordelijk is. ,,We hebben hem werk van Glennis laten horen en ze heeft ook voor hem gezongen. Kenneth Edmonds roemde haar stem die hij typeerde als heel eigen, maar met de bijzondere emotie van Whitney Houston.'''

De Kom is, zo benadrukte ze, samen met collega's in Amerika en Canada, druk bezig om een internationale carrière voor Glennis van de grond te krijgen. ,,Glennis wil dat ontzettend graag. We moeten alleen nog een goede balans vinden tussen haar werk in Nederland en de VS. Maar tussen alle bedrijven door bereiden we rustig een doorbraak over de grens voor.''

Glennis Grace is zeker niet de eerste Nederlandse artiest die via deelname aan een buitenlandse talentenjacht probeert over de grens voet aan de grond te krijgen. Vorig jaar deed Berget Lewis een poging bij de Britse versie van X Factor. Ze kreeg lovende kritieken maar sneuvelde uiteindelijk na een black-out vlak voor de liveshows.

