Glennis Grace vindt niet dat carrière is verpest door geweldsincident, baalt wel van verloren vrienden

,,Nee, dat idee heb ik niet”, zegt Grace als haar gevraagd wordt of ze het idee heeft dat haar carrière daardoor verpest is. ,,Het feit dat ik gecanceld ben, is niet iets waar ik voor heb gekozen. Dat is ineens de wereld ingeroepen in de tijd waar we nu in leven en dat is gewoon kut”, zegt ze over de cancelcultuur.