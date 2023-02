Glennis Grace voert taakstraf uit in verzorgingstehuis

De zangeres werd in november vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. Ze werd schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers van Jumbo, maar werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging.

