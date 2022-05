Goedemorgen Nederland-presentatrice Lisette Wellens over pestverleden: ‘Er is altijd nog een stemmetje’

Wellens groeide als kind van een moeder uit Curaçao en een vader uit Brabant op in Almere. Een gezin met andere gewoontes dan de rest van de buurt. Het NRC viel daar op de mat en commerciële televisie werd niet gekeken. ,,Ze vonden me niet leuk”, vertelt ze aan Özcan Akyol over haar klasgenoten in het radioprogramma. ,,Vanaf groep zes werd ik gepest. Ik viel er buiten.”



Dat had ook met haar uiterlijk te maken, vertelt Wellens. ,,Ik was heel lang, had een bril en daar kwam later ook nog een beugel bij. Ik was natuurlijk gemixt, dus in de ogen van de kinderen had ik raar haar. Dat kon ik ook nooit los doen, dus ik liep altijd met van die vlechten. Ik was een soort van getinte Pipi Langkous, maar dan niet de stoere versie, maar de nerdy-versie.”



Hoewel de school uit een flink gemêleerd gezelschap bestond, viel Wellens er toch een beetje buiten. ,,Je had Hindoestaanse kinderen, Surinaamse kinderen en Antilliaanse kinderen. Maar ik zat er tussenin. Er waren wel half-Indonesische meisjes, maar er was niemand zoals ik.”