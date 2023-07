Goldband en Maan verschijnen plots in achtertuin van Jelle voor privéoptreden: ‘Buren vonden het prachtig’

met videoGoldband gaat deze zomer van festival naar festival en zit helemaal volgeboekt, maar op een doordeweekse woensdag verschenen ze zomaar even in de tuin van Jelle Meinesz. De Hagenaar regelde een afscheidsfeest voor vrienden die gaan emigreren naar Spanje. En daarvoor wilde de Haagse band wel even langskomen. ‘En toen verscheen Maan ook nog even.’

„Man, man man, dat was lang geleden”, zegt Meinesz the day after. Het privéfeestje in Den Haag ging nog tot diep in de nacht door. Op beelden was te zien dat de tuin volstond met publiek en Goldband de show stal. Milo Driessen, Karel Gerlach, Boaz Kok én gitarist Wieger Hoogendorp verschenen op het podium.

Hits als ‘Noodgeval’ en ‘Witte Was’ werden gespeeld in de tuin, terwijl de buren konden meegenieten vanaf hun balkons. „Ze vonden het prachtig, ik zag meerdere duimpjes en ze filmden erop los.” Volgens Meinesz trad de band op met ‘slechts’ akoestisch geluid en een beetje geluid voor de zang. „Iedereen stond te genieten met een biertje en een wijntje.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Maan (links) en Goldband in de tuin van Jelle. © Hart voor Den Haag

Uitzwaaifeestje

Jelle had het feest georganiseerd voor vrienden. „Het was een soort uitzwaaifeestje voor vrienden van ons die naar Spanje gaan. Ze zijn al uit hun huis en wilden een afscheidsfeest houden. Toen zei ik: nou, dat kan wel bij mij.” En zo geschiedde.

Via zijn netwerk legde hij contact met de band en zonder vergoeding kwamen ze optreden. „Supergezellig toch. De barbecue stond aan, kinderen speelden in de tuin. Het kon ook echt alleen op deze dag, omdat hun agenda’s propvol zitten.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hij kijkt terug op een ‘epische avond’. „Ik word normaal altijd om 08.00 uur wakker, maar nu heb ik me toch nog wel een keer omgedraaid. Ik heb nooit hoofdpijn, af en toe wat opstartproblemen. Bakkie koffie en dan gaan we weer. Vanmiddag moet ik wel weer aan de bak. Dan gaan we vergaderen over de programmarekening”, zegt Meinesz, die voor Hart voor Den Haag ook actief is in de gemeentepolitiek.

Hoewel het privéfeestje een groot succes was, is Meinesz niet van plan om Goldband vaker te boeken. „Nee, dit was denk ik wel eenmalig. Maar je weet het nooit bij mij. Ze vonden het supergezellig. En leuk om te doen.”

Drukke festivalzomer

Goldband kijkt ondertussen vooruit naar een drukke festivalzomer. De afgelopen weken passeerde de Haagse band onder andere de podia op Dauwpop, Amsterdam Open Air, Best Kept Secret, Pinkpop, Central Park, Werchter Boutique, Concert at Sea én Indian Summer Festival.

En niet alleen in ons eigen land zijn ze populair. Komend weekend doen de mannen van goud een rondje in België met het Cactusfestival, Rock Zottegem en Dijkpop. Later deze maand treden ze nog op op Zwarte Cross.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Maan de Steenwinkel en Karel Gerlach. © Brunopress/Patrick van Emst

Ook Maan heeft een overvolle agenda deze weken. Voor haar staan optredens in Breda en Hoorn op de planning voordat ze eveneens op Zwarte Cross verschijnt. Regelmatig kruisen de paden van geliefden Maan en Karel Gerlach op festivals waar ze beiden optreden.

Relatie

De twee hebben sinds begin dit jaar officieel een relatie. Afgelopen week prijkten ze nog op de cover van de Vogue. Ze vertelden onder meer over hun ontluikende liefde, die ontstond tijdens het schrijven van ‘Stiekem’, hun superhit. Ook praatten ze in het magazine over drank en drugs: „Ik zoek naar een middenweg. Toch denk ik weleens: boeien, dit is ook mijn vrije tijd. Dan zien mensen het maar. Toch kan ik me niet meer zo laten gaan als toen ik een tiener was. Ik heb inmiddels altijd antennes aanstaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Insiders wisten allang dat Maan en Goldbands Karel een setje zijn, maar in de show bevestigden de tortelduifjes het nog een keer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.