Goldband-zanger geeft uitleg: ‘Natuurlijk moet ik het niet doen, maar er wordt wel bekrompen over gedaan’

Goldband-zanger Milo Driessen heeft maandagavond uitleg gegeven over het veelbesproken filmpje van zijn snuifactie op het podium. Het moment vond plaats bij een optreden in TivoliVredenburg in Utrecht met oud en nieuw. ,,Het werd me aangereikt en eigenlijk dacht ik geen moment na.” Driessen noemt de actie ‘superonhandig’, maar vindt de ophef ook bekrompen.

Na het binnenhalen van de Popprijs 2022 werd het Haagse drietal vanavond uitgenodigd aan de tafel van Khalid & Sophie, waar de bandleden in alle enthousiasme werden ontvangen. Het filmpje, dat inmiddels viraal is gegaan, kon ook niet onbesproken blijven. ,,Het was bij een optreden in Tivoli vorige maand”, begint Driessen zijn verhaal.

,,Er was een bende vol feestende mensen. Toen zag ik één iemand snuiven voor mijn neus. Het werd me aangereikt en eigenlijk dacht ik geen moment na”, legt het bandlid uit. ,,Maar nu ben ik bekend en belandde het twintig dagen later op internet. Het was superonhandig, ik had het niet hoeven doen.”

Ouder dan bijbel

Toch heeft Driessen zich ook verbaasd over de ophef rondom de video. ,,Maar ik vind ook dat er nogal bekrompen met drugsgebruik wordt omgegaan. Volgens mij is het al ouder dan de Bijbel dat mensen geestverruimende middelen gebruiken. En het komt nu vooral door media als deze dat de beelden een platform krijgen. Natuurlijk moet ik het niet doen. Het is niet cool, zeker niet voor kleine kinderen. In Tivoli stond ik daar met allemaal 18-plussers.”

Tekst gaat verder onder de video.

Collega-zanger Karel Gerlach sluit het onderwerp met een knipoog af. Het drietal blijft de komende tweeënhalve maand nuchter van drugs en alcohol in voorbereiding op hun grote shows in AFAS Life in maart. ,,We willen daar met ‘een fris neusje staan”, grapt Gerlach.

Goldband bereidt zich momenteel voor op de nieuwe festivalzomer die hen te wachten staat. Ook zitten ze veel in de studio voor nieuwe muziek, zegt Boaz Kok. De Haagse band wil haar shows in AFAS Life, op 17, 18 en 19 maart, ‘zo groots mogelijk’ neerzetten.

Goldband bekroonde haar succestour afgelopen zaterdagavond met het binnenhalen van de Popprijs 2022, één van de meest prestigieuze Nederlandse muziekprijzen. ,,Blijf dromen, volg je dromen, blijf manifesteren, droom samen met je vrienden en uiteindelijk sta je dan misschien hier met allemaal Hagenezen”, zei bandlid Boaz Kok zaterdagavond in Groningen vlak na de uitreiking van de prijs, waar ook een cheque van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay onderdeel van uitmaken.

Volgens de jury zou de Haagse band afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek hebben gehad ‘als soundtrack van de postcoronatijd, met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars’. Het was de 36ste keer dat de Popprijs werd uitgereikt.

Goldband tijdens de uitreiking van de Popprijs, de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek. De prijs wordt voor de 36ste keer uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag.

