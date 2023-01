Goldband-zanger heeft spijt van snuiven op podium: ‘Ik hoef die kinderen daar niet aan te introduceren’

Goldband-zanger Milo Driessen noemt het ‘niet slim’ dat hij bij een optreden heeft gesnoven op het podium. Een video van dat moment werd vrijdag veelvuldig gedeeld op sociale media. ,,Ik kan in ieder geval beloven dat ik het nooit meer ga doen”, zei de zanger zaterdagavond, vlak na het moment dat Goldband de Popprijs 2022 in ontvangst had genomen.

De video leidde eerder dit weekend tot veel reacties op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de zanger voor het publiek een zakje opent, een deel van de inhoud opsnuift en doorgaat met het optreden. ,,Ik kan er heel duidelijk over zijn”, zegt Driessen zaterdagavond tegen 3FM. ,,Ik had het niet moeten doen, maar ik heb het wel gedaan. Mensen mogen hun mening hebben. Ik kan in ieder geval beloven dat ik het nooit meer ga doen.”

De laatste uitspraak leidt tot verbazing bij collega-zanger Boaz Kok. ,,Ga je geen drugs meer gebruiken?” Driessen lacht. ,,Op het podium niet.” Toch baalt de zanger wel van het moment. ,,Spijt is een groot woord, maar het was niet slim. We zijn nu best wel bekend en groot. We staan net ook op de foto met kleine kinderen. Ik hoef die kinderen daar niet aan te introduceren, dus daar heb ik wel spijt van.”

De Haagse band kreeg zaterdagavond de 36ste Popprijs, een van de meest prestigieuze Nederlandse muziekprijzen, uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De band noemt het zelf ‘fantastisch’. ,,Blijf dromen, volg je dromen, blijf manifesteren, droom samen met je vrienden en uiteindelijk sta je dan misschien hier met allemaal Hagenezen”, sprak Boaz Kok het publiek toe.

Grootste impact

Volgens het juryrapport heeft Goldband het afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek gemaakt ‘als soundtrack van de postcoronatijd, met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars’. ,,Drie jaar geleden stonden we hier ook”, zegt Milo Driessen. ,,Alles ging mis, maar mensen vonden het wel vet ofzo. Er is veel gebeurd. En er gaat nog veel gebeuren.”

Goldband brak het afgelopen jaar definitief door. Dankzij optredens op alle grote festivals werd de Haagse band, bestaande uit Boaz Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen, mainstream en sloeg het album Betaalbare Romantiek uit 2021 bij een breed publiek aan. De single Noodgeval werd een top 10-hit en kwam zelfs binnen in de top 100 van de NPO Radio 2 Top 2000. In november volgde de hit Stiekem, een samenwerking met zangeres Maan. Het nummer staat sindsdien vrijwel onafgebroken in de top van de hitlijsten.

Volledig scherm Goldband tijdens de uitreiking van de Popprijs, de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek. © ANP