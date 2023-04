Goldband-zanger Karel Gerlach toont sixpack op cover mannenblad, vriendin Maan smult

met fotoZanger Karel Gerlach (29) van de populaire groep Goldband siert deze maand de cover van het tijdschrift Men’s Health . Na een periode van intensief trainen toont hij het resultaat, en dan met name de spieren in zijn bovenlijf. Gerlachs vriendin Maan de Steenwinkel is in haar nopjes.

‘Van sixpacks bier naar een sixpack hier’, schrijft het blad, met een pijltje naar de buik van Karel op de cover. De zanger en zijn collega’s van de Haagse band staan bekend om een weinig gezond rock-‘n-rollbestaan met drank, drugs en feestjes, maar daar deed Karel de afgelopen maanden niet aan mee.

De hele band besloot eerder dit jaar al tijdelijk niet te drinken om fit te zijn voor concerten. ,,Ik dacht: hoe ga ik het volhouden?’’, zegt Karel in het blad. ,,Nou, door veel sporten. Dat combineerde prima met deze shoot.’’ Hij nam een personal trainer in de arm, volgens wie hij geen training miste. Makkelijk was het niet, blikt Karel terug, ook door andere factoren. ‘Weet je hoe moeilijk het is om tien weken geen Turkse pizza te eten?’ grapt hij op Instagram.

Hartkloppingen en paniek

Karel is trots op het resultaat, maar het blijft onwennig om zo je lijf te ‘showen’, zoals hij het zelf noemt. Niet al te lang geleden waren hij en collega’s Boaz Kok en Milo Driessen immers nog onbekende stukadoors. ,,Er is altijd die kleine onzekerheid’’, aldus Karel in een backstagevideo.

Het interview met de zanger gaat ook over de ‘binnenkant’: Karel kampte in het verleden met een angststoornis, vertelt hij. ,,Ik keek in de spiegel en herkende mezelf niet. Ik werd bang, kreeg hartkloppingen en paniekaanvallen en durfde het tegen niemand te vertellen.’’ Inmiddels gaat het beter. ,,Ik heb er veel van geleerd en ben er sterker uitgekomen. Ik draag het nog altijd met me mee, maar heb er beter mee leren omgaan.’’

Maan smelt

Daarbij helpt ongetwijfeld zijn stabiele relatie met zangeres Maan (26). Zij deelt de cover met haar 970.000 volgers op Instagram, samen met emoji’s die kwijlen (🤤), het er warm van hebben (🥵) en smelten (🫠).

Volledig scherm Maan de Steenwinkel en Karel Gerlach. © Brunopress/Patrick van Emst

Verschillende bekende mannen gingen Karel al voor door met ontbloot bovenlijf voor het blad te poseren, onder wie Nick Schilder, Kaj Gorgels en Douwe Bob.

Volledig scherm Nick Schilder, Douwe Bob, Kaj Gorgels en Joshua Nolet op de cover. © Men's Health

