Golden Earring brengt opname van het laatste optreden uit

Don't stop the show was het eerste nummer - met een achteraf toepasselijke titel - dat Golden Earring twee jaar terug speelde in Ahoy. Het was de laatste show ooit van de band die in 1961 werd opgericht. ,,Daar hadden we toen geen benul van’’, vertelt bassist Rinus Gerritsen, die in de Wisseloord Studio's met producer en mixer John Sonneveld maandenlang werkte aan de montage van de audio- en videobestanden. ,,We hadden juist eens besloten om alle showdingen achterwege te laten omdat we het toch niet zouden opnemen. We maakten er een lekker los avondje van.’’

Achteraf blijkt dat juist de kracht van de opnames, die goed genoeg bleken te zijn. ,,Dat was wel een geluk”, zegt Gerritsen (75), ,,want zonder dat wij het wisten had onze geluidsman het optreden opgenomen op meerdere sporen, normaal gebeurt dat alleen op een stereospoor. En er stonden in Ahoy vijf camera's voor de videoschermen in de zaal, waarvan we de beelden kunnen gebruiken. Omdat we alle showelementen zoals vuurwerk achterwege lieten, zie je ons heel intiem spelen. Dicht op elkaar ook, dat was een idee van Cesar (Zuiderwijk, de drummer, red.). Op een groot podium staan we nu op een kluitje.’’

Quote Het is bizar als je eraan terugdenkt. In die tijd hielden we er rekening mee dat we later nog minstens twintig festivals zouden doen Barry Hay

Bittere pil

Ook George Kooymans, wiens ziekte de aanleiding was om de band op te heffen, heeft de opnames gezien en gehoord én goedgekeurd. ,,We vinden het heel mooi dat we dit kunnen doen’’, zegt Gerritsen. Zanger Barry Hay is dat met hem eens, hoewel hij gezien de omstandigheden spreekt van een ‘bittere pil’. ,,Het is bizar als je eraan terugdenkt. In die tijd hielden we er rekening mee dat we later nog minstens twintig festivals zouden doen. Dat concert in Ahoy hebben we niet als een enorme show geregistreerd, maar Rinus heeft er wel iets van kunnen maken.’’

Op welke datum de opname van de show precies uitkomt, is nog niet bekend. Tijdens het optreden speelde de band ook de grote hits Radar love, Twilight zone en When the lady smiles. Deze site was er bij voor een sfeerverslag.

