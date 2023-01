Golden Earring komt samen voor 50 jaar Radar Love: ‘Wijn drinken en ouwehoeren’

De vier leden van Golden Earring komen dinsdag voor het eerst in lange tijd samen voor een kleine reünie. Dat vertelde zanger Barry Hay zaterdag in het NPO Radio 5-programma FM op 5. Zij komen samen bij gitarist George Kooymans, die aan ALS lijdt.

,,Het is echt wel cool dat we weer even compleet zijn met zijn vieren”, aldus Hay. De zanger woont op Curaçao, maar is nu een paar weken in Nederland om mee te doen aan de concertreeks De Vrienden van Amstel LIVE. ,,We gaan zitten en wijn drinken en ouwehoeren. Het is echt wel een dingetje dat we weer samen zijn. Ik hoop niet dat het een afscheid is.”

Dit wordt ook het moment waarop de vier mannen de vijftigste verjaardag van het nummer Radar Love en het album Moontan vieren. Het samenzijn van de muzikanten vindt plaats in dezelfde week dat podium Metropool in Hengelo een speciale avond wijdt aan het iconische lied en album. Bassist Rinus Gerritsen zal hier live bij aanwezig zijn.

Radar Love is de grootste hit die de Haagse band ooit heeft gehad. Moontan uit 1973 was het album dat ook in de VS het meest succesvol was.

Golden Earring moest in februari 2021 vrij abrupt stoppen met optreden omdat Kooymans ziek bleek te zijn. De formatie had toen zestig jaar op het podium gestaan, maar niet altijd in dezelfde bezetting.

