Golden Globe award voor beste film gaat naar Once Upon A Time.. In Hollywood en 1917

De films Once Upon A Time.. In Hollywood en 1917 zijn er zondagavond vandoor gegaan met de Golden Globes voor beste films. Het werk van Quentin Tarantino werd bekroond met de award voor beste Comedy of Musical, 1917 van Sam Mendes won in de dramacategorie.

Sam Mendes won eerder ook al de award voor beste regisseur. Tijdens zijn dankwoord raadde hij het publiek en de kijkers thuis aan zijn film, gebaseerd op het oorlogsverhaal van zijn opa, in de bioscoop te gaan kijken. De film versloeg in de dramacategorie The Two Popes, The Irishman, Joker en Marriage Story.

Tarantino mocht eerder op de avond al een beeldje ophalen voor het script van Once Upon A Time.. In Hollywood. De film nam het voor de grote prijs op tegen Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out en Rocketman.

Beste actrice

Renee Zellweger en Awkwafina wonnen de belangrijkste prijzen voor beste actrice. Zellweger won voor haar vertolking van Judy Garland in de biopic Judy. Awkwafina won de Globe voor haar eerste hoofdrol, in The Farewell. De film gaat over een Chinese familie die afscheid neemt van de oma, die zelf niet weet dat ze terminaal ziek is. De actrice, die eigenlijk Nora Lum heet, noemde het geweldig dat ze voor het eerste keer bij de Golden Globes was en nog een award won ook. Ze grapte over het beeldje: ,,Als het ooit bergafwaarts gaat met mijn carrière, dan kan ik deze nog verkopen.’’