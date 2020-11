Gooische Moeder Florine laat kraamtranen en Bridget ontwaakt zonder zorgen

Ex-vrouw Phil Collins haalt uit: ‘Hij stonk en wilde z’n tanden niet poetsen’

12 november Orianne Cevey (46) heeft de vuile was buiten gehangen van haar ex-man Phil Collins (69). En dat woord ‘vuil’ mag je volgens Cevey vrij letterlijk interpreteren. ,,Hij poetste een jaar lang z’n tanden niet en stonk uren in de wind”, is volgens Page Six te lezen in rechtbankdocumenten.