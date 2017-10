Gordon detoxt in Spanje en Patty Brard wast nog met de hand af

Gordon gaat voor slank

Gordon is flink aan het lijnen en sporten om goed voor de dag te komen op zijn naderende huwelijk, later dit jaar met een man die hij hoopt te vinden via een tv-zoektocht. Maar afvallen en sporten is kennelijk nog niet genoeg voor de zanger-presentator. Hij heeft namelijk een weekje 'detoxen' in Spanje geboekt. Wat dat in zijn geval inhoudt, schrijft hij niet bij een foto waarop hij hoe dan ook grijnzend te zien is. Goor deelde ook nog even een promo voor zijn trouwprogramma.