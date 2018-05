Gordon en Estelle eerder van de buis

Cherish: Het was allemaal een spelletje met Tim

11:49 'Timtation' zag het al helemaal voor zich: 'huisje-tuintje-kindje'. En niet met Deborah, maar met zijn Temptationverovering Cherish. Het sprookje was echter maar van korte duur, want de blonde verleidster heeft gisteren toegegeven dat het voor haar slechts een spelletje was. ,,Hij heeft er zelf voor gekozen om mee te doen. Het is en blijft een spel'', bekende ze in het Vlaamse programma Gert Late Night.