Gordon en Estelle: Wij hebben een ijzersterke band

Gordon: ,,We hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten gelijk hoe laat het is. Dat is best bijzonder." Estelle vertelt dat ze van dezelfde humor met zelfspot houdt, net als Gordon. ,,Humor is voor mij sowieso vaak zelfspot en nooit om een ander te kakken te zetten. Het tegenovergestelde", vertelt Estelle.



De twee leerden elkaar kennen tijdens Estelle's huwelijk met Ruud Gullit in het jaar 2000, waar Gordon optrad. ,,Sinds die tijd is er een klik tussen ons."



Estelle en Gordon vormen samen een nieuw tv-duo. Voor het gloednieuwe RTL 4-programma Gordon & Estelle: weg ermee gaan ze samen op budgetvakantie. Estelle: ,,We weten waar we aan gaan beginnen, maar zijn natuurlijk hele andere vakanties gewend. Dus het zal ook bikkelen worden en we zullen zeker klagen. Maar het is ook heel gezellig en leuk."