Gordon gooide en passant ook zijn ‘goede vriendin’ Linda de Mol voor de bus

Waarschuwing voor alle omroepbazen die na een blik op de imposante kijkcijfers van Boerderij van Dorst van zondag massaal firstclass vliegtickets Dubai-Nederland à 8500 euro inslaan om Gordon komende tijd zo veel mogelijk in hun programma’s te laten opdraven: de uitschieter naar boven is niet zijn verdienste, he? Ik zeg het er maar even bij, want zenderbobo’s bewijzen mij tegenwoordig te vaak gemakzuchtige zielen te zijn die niet verder kijken dan hun neus lang is. Scoort een programma met legosteentjes? Dan volgen al rap de knikkers, de race-auto’s, de dominostenen en de ballonnetjes. En ja, dat laatste bleek vrijdag inderdaad even interessant en spannend (not) als het van te voren al klonk. Zelfs Martijn Krabbé kon daar niets aan veranderen.



Maar terug naar Boerderij van Dorst, momenteel samen met Het Dorp hét lichtpuntje van de zondagavond. Daar zat maar één gast in de aarde te wroeten die de aflevering de moeite waard maakte. En dat was Anouk. Als er meer artiesten waren zoals zij, zou de showbizz een saaie bedoening zijn. Maar mijn hemel, wat was het een verademing om te merken dat er na alle toestanden met Glennis Grace, Lil’Kleine, André Hazes en noem ze allemaal maar op, ook nog BN’ers bestaan die nuchter kijken naar de artiestenwereld, maatschappij én zichzelf.