Gordon heeft het moeilijk: ‘Het is van binnen maar niet op orde’

Precies op het moment dat Gordon zijn nieuwe persfoto, waarop hij spaarzaam lacht, op zijn telefoon bekeek, kreeg hij de melding dat hij vandaag precies acht maanden nuchter is. Er ging van alles door hem heen. ‘Omdat ik vooral de laatste weken heel slecht in mijn vel zit’, geeft hij toe. ‘Ik weet dat ik nooit meer terug wil naar mijn oude leven, maar buiten de buitenkant die shinet is het vanbinnen maar niet op orde.’



Naar eigen zeggen deelt de entertainer zijn verhaal om andere mensen die in een diep dal zitten te helpen. ‘Om net als ik vast te houden en door te gaan.’



Gordon, die al lange tijd geen vaste relatie heeft gehad, hoopt van harte dat de liefde om de hoek komt kijken. De steun van zijn familie, vrienden en fans kunnen ‘de leegte in zijn hart maar niet opvullen’. ‘En ik ben ook zo klaar met al dat zweverige gelul van ‘eerst van jezelf houden’. Pfff, nou, dat doe ik hoor, al heel lang, anders was ik nooit zo ver gekomen. Maar als BN’er is het vrijwel onmogelijk om sowieso iets op te bouwen met iemand.’ Toch blijft hij strijdvaardig. ‘Kortom: ik doe deze strijd alleen en ga het verdomme niet opgeven!’



Halverwege juli verraste Gordon met het nieuws dat hij zichzelf had laten opnemen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. De presentator, die in zijn biografie liet optekenen met enige regelmaat cocaïne te gebruiken, noemde het ‘een heftige, maar de enige juiste beslissing’.