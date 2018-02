Gordon in biografie: Ik snuif soms cocaïne om rotgevoel uit lijf te krijgen

Het door journalist Marcel Langedijk geschreven en als zeer spraakmakend aangekondigde levensverhaal van entertainer en oud-zanger Gordon ligt 28 februari in de winkels, maar HP/DeTijd zag al twee exclusieve passages in over onder meer Goors drugsgebruik en zijn coming out die hem als de dag van gisteren is bijgebleven.



Het moment dat hij als 18-jarige jongen uit de kast kwam en de reacties daarop van zijn ouders waren voor Gordon welhaast traumatiserend, vertelde hij aan de auteur. ,,Mijn moeder zei 'sodemieter op, het is vast een bevlieging'. En mijn vader zei 'als je maar niet ziek wordt en geen vieze aids krijgt'. Ze vonden het verschrikkelijk. Vooral mijn moeder'', aldus Gordon die kort daarop voor de eerste keer op zichzelf ging wonen.



Na driekwart jaar begon het feit dat zijn vader en moeder hem niet als homo accepteerden, zó te knagen dat Gordon uit het leven wilde stappen. ,,Ik had nog nooit gedronken, maar ik haalde drank en nam alle pillen die ik in huis had tegelijk in. Als je ouders je niet geloven en je moeder je vertelt dat ze liever een kussen op je gezicht had gedrukt als ze had geweten had dat ik homo was... Ik wilde dood'', aldus Gordon die uiteindelijk door zijn broer werd gevonden. ,,Ik werd per ambulance afgevoerd. Mijn maag werd leeggepompt. Het was kantje boord.''