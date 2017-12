Gordon: In mijn Kaapstad ben ik waanzinnig verliefd geworden

In een promofilmpje van de voorlaatste aflevering van het RTL4-programma Gordon gaat trouwen (vanavond om 21.30 uur) staat de zo te zien smoorverliefde tv-persoonlijkheid voor een belangrijke keuze: in het huwelijksbootje stappen met de horecaman Rogier (41) of met de Italiaanse steward-banketbakker Manuel Schiavi (34). Of Goor in de uitzending daadwerkelijk de liefdesknoop doorhakt moet nog blijken, maar zeker is wel dat het wat de oud-zanger betreft meer dan goed zit met de trouwlocatie.



,,Zuid-Afrika heeft me de afgelopen jaren zo veel gebracht'', benadrukt hij. En dat komt volgens hem ook en vooral door de 'magische' Tafelberg die harmonie en eenheid uitstraalt. ,,Je merkt het echt als je er in de omgeving bent.'' Terugblikkend op de afgelopen decennia herinnert Gordon zich talloze momenten waarop hij zijn koffers pakte om - met tranen of een lach - naar Kaapstad af te reizen. Dat deed hij in 1997, nadat zijn vader Joop plotseling was overleden aan de gevolgen van een gesprongen slagader. ,,Ik ben toen met mijn moeder en zussen naar Zuid-Afrika gevlogen om het verdriet te verwerken.''