Gordon is 11 kilo aangekomen sinds overval

Gordon heeft weer hoop na gewelddadi­ge overval: ‘Ben op weg omhoog’

16 oktober SBS 6-presentator Gordon Heuckeroth (52) heeft goede hoop dat hij toch over het trauma heen komt van de gewelddadige overval in zijn huis. Hij had het niet verwacht, maar is naar eigen zeggen ‘op weg omhoog’. ‘Het vergt kracht en levensenergie en die heb ik gelukkig.’