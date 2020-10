Gordon laat van zich horen na heftige overval: ‘Ik vecht mezelf weer terug’

De presentator deed afgelopen week zijn verhaal aan De Telegraaf . In het interview vertelde hij onder meer te zijn vastgebonden en met de dood te zijn bedreigd . De twee indringers, die een mes op zijn keel zouden hebben gezet, namen zijn pinpas, creditcards en dure sieraden mee, waaronder een Rolex-horloge. Gordon was ervan overtuigd dat de overvallers hem zouden vermoorden. ,,Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten, maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.” Vier dagen geleden liet Gordon aan zijn bijna 350.000 volgers weten alleen nog maar te huilen. ‘De klap is immens en was mensonterend. Ik geloof dat ik hier nooit meer echt overheen ga komen’, schreef de presentator, die vervolgens aankondigde voorlopig 'even offline’ te gaan.

Strijder

Ondanks die pauze geeft Gordon vandaag een update over hoe het met hem gaat. Hij is ontzettend dankbaar voor ‘alle duizenden hartverwarmende berichten, de vele kaartjes thuis en onwijs mooie bloemen’ en stelt dat hij ook weer inziet dat er meer goede, dan slechte mensen bestaan. Of hij ooit weer de oude zal worden ‘zal de tijd moeten uitwijzen’.



Gordon zat sinds afgelopen week in thuisquarantaine nadat hij positief had getest op het coronavirus. Hij ervoer echter weinig klachten; voor de entertainer een teken dat hij een ‘sterk gestel’ heeft. Ondanks de tegenslagen laat Gordon weten zich niet uit het veld te laten slaan. ‘Ik vecht wederom mezelf weer terug en zelfs dit gaat me sterker maken dan ooit tevoren’, aldus Gordon, die daarbij gebruikmaakt van de hashtags #strijder en #nietkapotttekrijgen.



Donderdag werd een 23-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de gewelddadige beroving van Gordon. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het onderzoek naar de tweede verdachte is in volle gang.