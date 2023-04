Gordon maakt puinhoop van liefdesleven: ‘Onmogelijk is het om überhaupt iemand lief te hebben’

Volledig scherm Gordon en Raoul tijdens het 100% NL Strandfeest in Beachclub Vroeger, in 2010. © BrunoPress/Patrick van Emst De afgelopen twintig jaar was het liefdesleven van Gordon ‘een puinhoop’, zoals hij het eerder zelf omschreef. In 2008 nam de entertainer zich voor nooit meer iets met een jongere man te beginnen, nadat zijn relatie met ene Sander na twee jaar was gestrand. In 2010 volgde toch de romance met de negentien jaar jongere Raoul. Het werd een knipperlichtrelatie die in 2012 stopte nadat Gordon volgens Raoul vreemd zou zijn gegaan.



Twee jaar later kwam yogaleraar Chiel in zijn leven, met wie hij een klein halfjaar samen was. Een ruzie leverde Gordon naar eigen zeggen een ‘relatietrauma’ op. In 2017 ging Goor voor het oog van een miljoenenpubliek op zoek naar zijn grote liefde in de RTL-show Gordon gaat trouwen... Maar met wie?. Er ontstond een overduidelijke klik met deelnemers en ‘bakfietsvader’ Rogier en Manuel, maar Gordon durfde aan geen van de twee zijn jawoord te geven.

‘Gestalkt door Gordon’

Gordons relatie met de toenmalige arts in opleiding Kevin haalde in 2018 alle showbizzheadlines. Kevin eiste een contactverbod omdat hij zei te worden gestalkt door zijn ex. De rechter wees dat verbod van tafel nadat er uit duizenden WhatsApp-berichten bleek dat er sprake was geweest van een ‘affectieve en seksuele relatie’ tussen de twee. Gordon reageerde nadien dat hij zich ‘allesbehalve winnaar’ voelde. ,,De liefde won van de leugens. Mijn privéleven op straat en mijn liefde en vriend kwijt. Op de vraag waarom zal ik nooit antwoord krijgen. Nu een hele dikke streep eronder en blijven geloven in de liefde.’’

In datzelfde jaar werd Gordon gespot met het Zuid-Afrikaanse model Ryk op de luxebeurs Masters of LXRY. Ryk, die Gordon ontmoette in Kaapstad, durfde nog niet van een vaste relatie te spreken, maar van ‘een duidelijke klik en verbintenis’.

In 2021 liep Gordon de dertig jaar jongere Jeffrey tegen het lijf. Gordon moest lachen toen Patty Brard hem confronteerde met het grote leeftijdsverschil. ,,Ik ben verliefd, hij is verliefd. Wat moet ik dan doen? Omdat het niet in het plaatje past, moet ik het voorbij laten gaan?” reageerde hij tegen haar. Voorbij ging het, al drie maanden later. Toen Gordon, later dat jaar, een zoenfilmpje van hem en Jeffrey deelde, leek het weer ‘aan’. De video werd kort daarna verwijderd. ‘Dankzij alle geweldige media. Onmogelijk is het om überhaupt iemand lief te hebben, omdat je op voorhand al kapot wordt gemaakt! Hebben jullie weer voer voor je armetierige showrubriekjes en ellendige roddelbladen!’ foeterde Gordon.

En nu lijkt de verloving met de 24 jaar jongere Australiër Gavin geen lang leven beschoren. Gordon had de hoop op het vinden van een levenspartner opgegeven, totdat hij begin dit jaar Gavin Rozario tegen het lijf liep in een casino in Melbourne. ,,Toen waren de kaarten anders geschud”, zei Goor bij de radioshow van Frank Dane. Gavin deed ‘alle pijn vergeten’. Die pijn is terug nu zowel Gordon als Gavin elk liefdeskiekje van sociale media hebben verwijderd.

Gordon vertrok twee jaar geleden naar Dubai om daar een bestaan op te bouwen. Hij bedenkt businessformules en richt huizen in. Voor zijn televisieklussen - Gordon heeft een contract bij Talpa - reist hij heen en weer naar Nederland. Hij bezit een penthouse in Amsterdam.

