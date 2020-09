Gordon met dood bedreigd bij beroving in huis: ‘Niemand stopte toen ik om hulp smeekte’

updateSBS 6-presentator Gordon Heuckeroth (52) is zaterdagnacht naar eigen zeggen ernstig mishandeld en beroofd in zijn appartement in Amsterdam-Zuid. Hij werd vastgebonden en met de dood bedreigd, zegt hij tegen De Telegraaf . „Ik dacht dat ik zou worden vermoord.”

De twee indringers, die een mes op zijn keel zouden hebben gezet, namen zijn pinpas, creditcards en dure sieraden mee, waaronder een Rolex-horloge.



Pas nadat de indringers waren vertrokken, wist Gordon los te komen en de straat op te rennen om alarm te slaan. Daar waarschuwden beveiligers van een nabijgelegen museum de hulpdiensten, aldus de krant.

„Ik dacht dat ik zou worden vermoord’’, reageert Gordon. ,,Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten, maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.”

Quote Ik geloof dat ik hier nooit meer echt overheen ga komen Gordon

Het moeilijkst vond Gordon nog dat niemand hem aanvankelijk te hulp schoot toen hij na het incident hulpeloos over straat liep. ‘Als iemand reddeloos verloren op straat smeekt om de politie te bellen, dat auto’s en fietsers gewoon doorrijden...’, schrijft hij op sociale media. ‘Ik geloof dat dat mij het meeste heeft gebroken van alles wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt.’ Hij bedankt de agenten die zich uiteindelijk wel over hem ontfermden.

De zanger, die traumatherapie krijgt vanwege de ‘immense en mensonterende’ klap, huilt naar eigen zeggen al dagen. ‘Voor het eerst in mijn leven zonder woorden. Ik heb echt voor mijn leven gevreesd, ik dacht echt dat ik alles al had meegemaakt, maar nee, het was nog niet genoeg. Ik zal hier nog lang last van hebben en twijfel of ik hier ooit echt overheen ga komen.’



Camerabeelden

De Amsterdamse politie bevestigt aan deze site dat een woningoverval van afgelopen zaterdag in Amsterdam-Zuid wordt onderzocht. Volgens een woordvoerder is de politie daar ‘druk mee bezig’. Vanwege het onderzoek wil de politie verder inhoudelijk niks zeggen. De afgelopen dagen zouden onder meer beveiligingsbeelden uit de omgeving zijn bekeken en passanten zijn ondervraagd.



Gordons werkgever Talpa wil ook niet reageren terwijl het onderzoek loopt, maar wenst de presentator ‘heel veel sterkte in deze nare situatie’.



De entertainer zat sinds afgelopen week in thuisquarantaine nadat hij positief had getest op het coronavirus. Inmiddels is hij niet meer in Amsterdam, maar in zijn huis in Laren, blijkt uit zijn locatie op Instagram. Gordon en zijn woning worden sinds de overval beveiligd.

