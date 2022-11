Gordon presenteert nieuwe kookshow op SBS6

met video Terwijl Jinek statement maakt over incidenten duikt er een stripper op bij Vandaag Inside

Eva Jinek is gisteravond in haar talkshow ingegaan op de reeks incidenten in haar programma van de afgelopen weken. Terwijl de presentatrice een statement maakte en stelde dat van opzet geen sprake is, stak concurrent Vandaag Inside op dat moment de draak met de voorvallen. Daar dook achter presentator Wilfred Genee plotseling een stripper op, zagen 880.000 kijkers.

11:02