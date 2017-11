Gordon trouwt met één van deze vijf mannen

Na 12 uiteenlopende dates heeft Gordon zijn keuze gemaakt: Rogier, Gerben, Manuel en Roy zijn nog in de race om hem het jawoord te geven. Een vijfde man, Maarten, pakte de wildcard. De komende weken maakt Goor kennis met de schoonfamilies en gaat hij met de vier mannen in ondertrouw. Kiest hij voor een zorgzame familieman of een lenige financieel manager? Zwicht hij voor de looks van een Italiaanse steward, die spannende sportschooleigenaar of gaat hij toch voor een Vlaams medium?

De familieman: Rogier

1,3 miljoen mensen zagen in de eerste aflevering van Gordon Gaat Trouwen hoe de 41-jarige Rogier het hart van de naar liefde hunkerende Gordon compleet op hol deed slaan. De ondernemer pakte zijn date direct in toen hij in een bakfiets mét dochtertje Jamie (die werd verwekt met een vriendin) er in kwam aanrijden. De twee beklommen in Leiden een kerk, waar al wat voorzichtige toekomstplannen en zelfs een kus op de mond werden gedeeld. ,,Hij zei dat hij altijd naast me zal staan. Dan breekt mijn hart, want dát is wat ik wil'', concludeerde Goor al snel.

Twitter ontplofte toen het afspraakje na een boottocht door de Leidse grachten niet meer kon mislukken. Via de hashtag #teamrogier lieten kijkers massaal weten dat Gordon de trouwring om Rogiers vinger moet schuiven. De twee lijken, samen met de kleine Jamie, een toekomst samen beschoren.

De flexibele man: Gerben

Omdat hij in het dagelijks leven de hele dag met cijfertjes bezig is, vond de 38-jarige Gerben een hobby die daar werkelijk helemaal niets mee te maken heeft, namelijk aerial silk (luchtacrobatiek met doeken, red.). Terwijl hij zich in een paars stuk stof wikkelde, raakte Gordon flink onder de indruk van Gerbens kunstjes, die hij spectaculair noemde. Hoewel de vonk niet oversloeg zoals bij Rogier gebeurde, vond Goor het toch het proberen waard en gaf hij Gerben het voordeel van de twijfel en werd hij huwelijkskandidaat numero 2. Maar dat kwam ook omdat de twee andere dates in de aflevering (hij verveelde zich met Youri dood op de golfbaan en ontdekte dat Arnold in een vies kraakpand woont) alles behalve spannend waren.

De hunk: Manuel

De zon in Rome moet zeker hebben meegewerkt, maar je kon Gordon zo ongeveer opvegen toen hij Manuel nog maar een paar seconden had gezien. De presentator verdronk in zijn diepbruine ogen en maakte naar de cameraman een gebaar dat hij alleen zou maken als hij het 'echt heel leuk' met een man zou hebben. En dan bleek Manuel ook nog eens steward én banketbakker te zijn. Met Manuel ziet Gordon zich wel door Rome lopen, maar er zijn ook valkuilen. De afstand tussen Nederland en Italië is een probleem. Daarbij is Gordon bang zijn hart te verliezen, terwijl hij zijn zoveelste relatie nu juist rustig wil opbouwen.

De sportieve Brabander: Roy

Sportschooleigenaar Roy bedacht een originele date, waarbij Gordon als vanouds helemaal dubbel lag. De chemie spatte er vanaf toen hij en de 38-jarige Brabander in een dark room aan de slag gingen met fluoriserende bodypaint. ,,Deze date zal ik het langst heugen. Ik voel je kwast'', aldus Gordon halverwege een lachstuip. Om het allemaal tot een wat hoger level te brengen, brachten ze ook een bezoekje aan het Rijksmuseum met de 'Nicht- eh, Nachtwacht'. Want, zoals Roy meende, 'het gaat niet altijd om de buitenkant'.

Voor de kandidaat bleek het een uitgemaakte zaak. ,,Gordon is mijn toekomstige man.''

De spirituele man: Maarten

In de promo inspecteerde Gordon met stijgende verbazing de woning van de Vlaming: een appartement dat vol staat met eiken meubilair en spiritueel bedoelde engelenbeeldjes. Het bleek toe te behoren tot de Vlaamse Maarten (28): een spirituele coach en tarotkaartenlegger. Hoewel Gordon zich ergerde aan het stopwoordje 'effectief' van de strak gekapte, best romantische Belg, kreeg hij vanavond de wildcard.

Het huwelijk met een van de vijf mannen vindt later dit jaar plaats in de buurt van Kaapstad, waar Gordon een huis heeft. Het wordt ingezegend door Angela Groothuizen.

Of het tot een echt jawoord komt is overigens nog even afwachten. Gordon, die de afgelopen jaren ettelijke relaties zag stranden, is volgens eigen zeggen best angstig voor een vaste verbintenis. ,,Ik zal erg moeten wennen aan trouw zijn en elkaar respecteren. Verder vrees ik voor wederom een mislukking.'' Volgens de psycholoog die Goor bij zijn zoektocht naar de ware begeleidt, hoeft hij daar niet bang voor te zijn. ,,Dat hoort nu eenmaal bij het leven.''

