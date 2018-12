‘Gordon valt voor charmes Zuid-Afrikaans model Ryk (24)’

vijf sterren Roma raakt het hart als liefdevol familiepor­tret

10:36 Ogenschijnlijk is Roma een simpele film. Regisseur Alfonso Cuarón stelt een deel van zijn jeugd voor, hoe hij opgroeide in een middenstandsgezin in Roma, een wijk in Mexico City. De focus ligt op de twee vrouwen in het huishouden: de moeder en het kindermeisje. De vader is grotendeels afwezig, met reden zo blijkt later.