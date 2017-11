Gordon vandaag vier keer in ondertrouw en Mari laat zich invriezen

Gordon tekent vier keer

Gordon is vandaag in Laren (Noord-Holland) in ondertrouw gegaan met de vier potentiële echtgenoten die hij vond via een tv-zoektocht naar zijn droomman. Om wie het gaat laat hij nog even in het midden. Hoe dan ook stelt hij: ,,Volgens mij is dit nog nooit in Nederland gedaan.'' Het bedoelde huwelijk vindt later dit jaar plaats in Zuid-Afrika. In de eerste afleveringen koos Goor voor horecaman Rogier en financieel manager Gerben.