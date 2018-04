Gordon vandaag voor de rechter voor laster 'ex-vriend'

Het kort geding dat is aangespannen tegen presentator Gordon (49) wegens smaad en laster gaat vandaag door. De zaak leek van de baan, maar de advocaat van arts in opleiding B. heeft laten weten dat de rechtbank in Lelystad zich vandaag om 11.00 uur toch over de kwestie buigt. Of Gordon en de jonge dokter aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend.

Advocaat Vincent van der Velde eist namens zijn cliënt dat Gordon echt alles verwijdert wat hij op sociale media over hem heeft geschreven. Gordon plaatste in februari verschillende berichtjes waarin hij over zijn liefde voor B. sprak. Nadat B. die relatie in alle toonaarden ontkende, noemde de entertainer hem een oplichter die een dubbelleven zou hebben geleid.

Volgens Gordon is het 'te triest voor woorden' dat er ruzie is ontstaan tussen hem en de aantrekkelijke arts-assistent die zijn studie bijna heeft afgerond. Over het kort geding vertelde hij: ,,Moet ik straks mijn hele privéleven op straat gooien en intieme apps laten lezen aan een rechter? Het bestaat toch niet dat dat nodig is."

Recent werd al duidelijk dat de kersverse 'ex' van Gordon zijn al eerder aangekondigde juridische stappen tegen de presentator toch doorzet. Volgens de advocaat van B. wil zijn cliënt door Gordon met rust gelaten worden en gebeurt dat niet. De jurist noemt de handelswijze van Gordon hoogst merkwaardig. ,,Meneer Heuckeroth is bezig met het beschadigen van een persoon. Hij stalkt iemand extreem en pleegt karaktermoord uit pure frustratie."

Kus

Van der Velde stelde dat Gordon en B. weliswaar samen op kiekjes stonden, maar dat daar nog geen relatie uit kan worden afgeleid. ,,Als twee mannen een beetje romantisch op een foto staan en elkaar een kus geven, wil dat nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk een liefdes- of seksuele relatie hebben. En dat was in dit geval ook niet zo. Het is volgens B. uiterst vreemd dat Gordon iets naar buiten brengt wat nooit heeft bestaan. Hij vermoedt dat Gordon door afwijzing op zijn ziel is getrapt.'' Onzin, stelt Gordon. Hij voelt zich behoorlijk verraden door de jongeman.