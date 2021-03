Gordon vindt Edisons een aanfluiting: ‘Waarom word ik al 30 jaar steevast genegeerd?’

Gisteren werden de Edisons weer toegekend aan de Nederlandse muziekindustrie. Grote winnaars waren Di-rect en Eefje de Visser, die allebei met twee beeldjes naar huis gingen. Rob de Nijs kreeg de prijs voor het beste album Nederlandstalig. Dat zorgde voor tranen bij Gordon die vindt dat zijn collega hem dubbel en dwars verdiend heeft. Toch vraagt hij zich ook af: ‘Waarom word ik al die jaren steevast genegeerd?’



Op Instagram schrijft hij. ‘Wederom wil ik de de Edison commissie bedanken! Want 30 jaar iemand negeren is ook een Edison waard!’ Dat vult hij aan met een grapje: ‘Wellicht ben ik aan hun aandacht ontsnapt afgelopen 30 jaar.’ Gordon liet zich de afgelopen jaren vaker negatief uit over de muziekprijzen van Nederland. Hij vermoedt dat dit er ook mee te maken heeft dat hij nu weer niets wint.



Gordon refereert ook aan een rel rond André Hazes, die pas een Edison kreeg toen hij op het gala kwam optreden. ‘Weet je nu ben ik 52 en heb alle successen bereikt zonder die erkenning uit die hoek, maar het is wel een aanfluiting dat in 30 jaar carrière er niet eens een nominatie is geweest! Misschien vinden mensen me weer zeiken of klagen, jammer. Wat een lachwekkende farce deze hele Edison! Maar als je zo lang meeloopt in de muziekindustrie is dit gewoon absurd! Dit jaar geef ik mezelf een Edison!’



Zijn protest tegen de beeldenparade sluit hij af met een aantal hashtags. Zo schrijft hij #belediging. Maar ook ‘#stop #hem #waar #dezon #nietschijnt.’