Gordon woedend op 'ordinair roddelblad' Quote

Gisteren plaatste Quote , naar aanleiding van een verhaal van weekblad Weekend , een bericht op de website waarin staat dat Gordons zakenpartner is opgestapt. Er zouden wat cijfers van hun koffietent Blushing rood kleuren en sprake zijn van ernstige personeelsverloop, maar volgens Heuckeroth is dit lariekoek.

,,Een manager neemt ontslag omdat hij voor zichzelf gaat beginnen en gelijk hebben de mediahonden aanleiding om er weer van alles omheen te verzinnen'', zegt de furieuze Gordon op Facebook. ,,De horeca kent nu eenmaal veel verloop in personeel en ik ben juist gezegend met geweldige teams in alle drie de zaken, die het buitengewoon goed doen.''

Rapaille

Quote heeft inmiddels weer gereageerd op het Facebook-bericht van Gordon en noemt het merkwaardig dat de zanger nu van leer trekt tegen het blad. ,,Opmerkelijk is dat hij het ‘allemaal flauwekul’ noemt wat wij maandag schreven, terwijl hij het ons zelf vertelde'', aldus Quote op de eigen website. ,,Nou ja, weten we dat voor de volgende keer, dan bellen we toch niet meer Gordon, als wat jij ons dag A vertelt op dag B ‘allemaal onzin’ blijkt. Snappen we wel meteen een stuk beter waarom de bedrijfsleider er de brui aan gaf.''