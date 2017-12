Gordon wordt Nederlandse Dr. Phil

Gordon (49) gaat voor RTL4 een eigen talkshow presenteren met de titel Dr. Gordon . De naam van de show is een knipoog naar de show van de Amerikaanse televisiepsycholoog Phil McGraw (67), die wereldberoemd is als Dr. Phil.

,,Ik ga allerlei gesprekken aan over relaties en andere problemen en we proberen tot oplossingen te komen'', vertelt Gordon over zijn nieuwe programma in De Telegraaf. ,,Het is wat Maya Eksteen jaren geleden deed in Lief en leed.'' Daarmee doelt hij op een talkshow over liefde en seks die van 1994 tot 1997 werd uitgezonden.

Het is nog onbekend wanneer het programma te zien zal zijn.

Gordon keert na zijn veelbesproken show Gordon gaat trouwen, maar met wie? begin volgend jaar terug op televisie met de revival van de datingshow Op Goed Geluk. ,,Ik vond het vroeger al zo leuk met die leuke Carry Tefsen met haar snerpende onvervalste Amsterdamse stem met dito accent, heerlijk'', laat hij daarover weten via Facebook. ,,Iets ouds weer nieuw leven in blazen is niet altijd een garantie voor succes maar ik kan je zeggen dat dit goed is geworden en meer dan ik verwacht had."