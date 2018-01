Gossip Girl verdwijnt van Netflix

'Superzeikerds' Tonny en Helma staan boven kritiek na Rijdende Rechter

15:42 Tonny en Helma Wijering krijgen sinds hun optreden in de Rijdende Rechter er flink van langs op internet. Ze worden gebombardeerd tot 'superzeikerds'. Maar de Lossernaren halen hun schouders op. ,,Daar staan we boven.” Toch is er ‘achteraf wel een beetje spijt’ dat ze aan het programma mee hebben gedaan.