Goud voor Suzan & Freeks single Goud

Jeangu Macrooy superblij met publiek bij Songfesti­val: ‘Fijn dat je weer iets terug krijgt vanuit een zaal’

8:00 Nog twee weken en dan begint in Ahoy Rotterdam het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending, Jeangu Macrooy, is er bijna klaar voor. Hij gaat voor de winst – al geloven de bookmakers daar niet in. ‘Ik moet het moment grijpen.’