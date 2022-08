Gouden Beer-winnaar Alcarràs: Verbluffend naturel spel in iets te kabbelend familiedrama

‘Omgekocht en bedreigd’ petekind R. Kelly praat alsnog: ‘Honderden keren seks voordat ik 18 was’

Zanger R. Kelly zou een ‘ontelbaar aantal keer’ seks hebben gehad met zijn petekind voordat ze 18 jaar werd. Hij betastte haar voor de eerste keer toen ze 14 was, niet veel later begonnen de verkrachtingen. Dat vertelde de inmiddels 37-jarige vrouw in een getuigenverklaring voor de rechtbank. Vandaag zal ze door de advocaten van de zanger worden ondervraagd.

