Gouden Film voor Sinterklaasfilm

Philippe Geubels grijpt naast Internatio­nal Emmy Award

11:36 Het is Philippe Geubels niet gelukt om zijn nominatie voor Non-Scripted Entertainment bij de International Emmy Awards in New York te verzilveren. De Belg moest zijn meerdere erkennen in The Real Full Monty: Ladies' Night, een Britse productie. Die show had ook een Nederlandse versie op Net 5, waarin onder meer Simon Keizer en Jan Versteegh uit de kleren gingen.