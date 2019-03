Gouden Griffel-winnaar Peter van Gestel (81) overleden

Felicity Jones 'Mijn bewonde­ring voor opperrech­ter Ruth Bader Ginsburg steeg per minuut'

2 maart Voordat zij werd gevraagd Ruth Bader Ginsburg te spelen, wist actrice Felicity Jones naar eigen zeggen 'schrikbarend weinig' over de Amerikaanse opperrechter. ,,Hoe meer ik over haar te weten kwam, hoe groter mijn achting voor haar werd. Zij is de ultieme pionier voor vrouwenrechten.''