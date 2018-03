Gouden Harp voor Radio 538-dj Edwin Evers

,,Edwin Evers is de bekendste radio-dj van Nederland en heeft ochtendradio vanaf het begin op de kaart gezet", zegt directeur Buma Cultuur Frank Helmink over de keuze van Edwin. ,,Hij weet zich na twintig jaar nog steeds te onderscheiden, wat ontzettend knap is in de dynamische wereld van dit medium. In die twintig jaar tijd heeft hij volle aandacht geschonken aan Nederlands talent. Het is vooral daarom niet meer dan terecht om Edwin te onderscheiden met de Buma Gouden Harp."

Edwin Evers is blij verrast met de toekenning van de Buma Gouden Harp. Vanuit zijn vakantieadres in Oostenrijk gaf de dj vanmorgen in zijn eigen show een eerste reactie op het nieuws. ,,Ja, onwijs leuk toch?", reageerde Edwin. ,,Ik wist het al een tijdje, maar moest het voor me houden. Maar het kon nu niet lang meer duren, omdat de uitreiking maandag al is. Ik ben zeer vereerd, zeker als je er niet op rekent.'' Edwin werd anderhalve maand geleden op de hoogte gebracht dat hij de prijs zou winnen. ,,Toen ik het hoorde dacht ik: huh? Wat heb ik dan gedaan? Het kwam best wel onverwacht, maar ik ben er blij mee. Dat moge duidelijk zijn."

Edwin begon zijn carrière bij de lokale omroep in Overijssel en belandde via Veronica bij 3FM, waar hij begon met Evers staat op. In 2000 stapte hij over naar Radio 538 waar hij met sidekicks Niel van Baarlen, Rick Romeijn en Jelte van der Goot inmiddels niet meer weg te denken is. De Gouden Harp komt bovenop een al uitpuilende prijzenkast. In zijn dertigjarige carrière werd Edwin al onderscheiden met een Gouden RadioRing, drie Zilveren RadioSterren, vier Marconi Awards en twee gouden platen.