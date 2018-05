Gouden Palm voor Japans familiedrama Shoplifters op filmfestival Cannes

De 55-jarige Japanse filmmaker die de hoogste onderscheiding kreeg, vertelt het verhaal van een samengeraapte familie buitenbeentjes, die aan de rand van de samenleving bivakkeert.



In 2013 viel hij in Cannes al op met 'Like Father, Like Son', eveneens een drama dat aankomt en toen goed voor de Juryprijs. De Gouden Palm ging in 1997 voor het laatst naar Japan voor 'The Eel' van Shohei Imamura.



De satire 'BlacKkKlansman' van Spike Lee over een zwarte politieagent die infiltreert in de Ku Klux Klan kreeg de prijs voor de op een na beste film, de Grand Prix. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal in de jaren zeventig.