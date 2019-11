Gouden plaat voor Krezip

vanavond op tv Nieuwe serie War of the Worlds lijkt op The Walking Dead zonder zombies

7:34 Geen kolossale ufo’s, geen vuurzee of orgie aan lasers en niet de zoveelste vernietiging van het Witte Huis. Déze War of the Worlds, in de vorm van een tv-serie die vanavond op FOX begint, plaatst het alien-invasieverhaal naar het nu en kiest voor menselijk drama. Een ‘relevante’ nagelbijter, het blijkt minstens zo adembenemend.