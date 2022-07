Grace Jones haalde stevig uit naar Beyoncé en zingt nu toch mee op haar nieuwe plaat

luisterenEen van de opvallendste samenwerkingen op het langverwachte nieuwe album van Beyoncé, dat vandaag verschijnt, is een lied met Grace Jones. De 74-jarige cultzangeres haalde in 2015 nog stevig uit naar haar collega, die volgens haar vooral nadoet wat zij allemaal al eens heeft gedaan.

De excentrieke Jones, onder meer bekend van de hit Slave to the rhythm uit 1985, schreef zeven jaar geleden in haar autobiografie hoe moeilijk het is om origineel te blijven en niet met de stroom van ‘trends’ mee te gaan.

‘Die trends komen voorbij en mensen zeggen: volg die trend. Dat zie je nu veel gebeuren’, aldus Jones destijds. ‘Wees als Beyoncé. Wees als Miley Cyrus, als Rihanna, als Lady Gaga, Rita Ora en Sia. Wees als Madonna. Ik kan niet zijn zoals zij, behalve dan in die zin dat zij al zijn zoals ìk.’

Quote Ik ben zo sterk gekopieerd door die mensen, die heel veel geld hebben verdiend, dat mensen denken dat ik ook zo rijk ben Grace Jones

Oftewel: de huidige generatie popsterren bestaat uit na-apers, die volgens haar te snel succesvol worden en vervolgens geen ‘visie’ hebben voor de lange termijn. En de nieuwe sterren verdienen geld met haar ideeën, zijzelf niet.

‘Ik ben zo sterk gekopieerd door die mensen, die heel veel geld hebben verdiend, dat mensen denken dat ik ook zo rijk ben’, schreef Jones. ‘Maar ik deed alles voor de opwinding, het durven, omdat het nieuw was. Niet voor het geld. En te vaak was ik de eerste, maar niet degene die ervan profiteerde.’

Het lijkt erop dat Jones van gedachten is veranderd, of dat Beyoncé erg vergevingsgezind is. De bekende lage stem van Jones is vanaf vandaag te horen op Move, het elfde nummer op Renaissance, Beyoncés zevende studioalbum en haar eerste soloplaat sinds Lemonade zes jaar geleden. Ook zangeres Tems (27) werkte aan het lied mee.



Ontsnappen

De 40-jarige Beyoncé, die erg gehecht is aan haar privacy en slechts sporadisch interviews geeft, deelde zelf op voorhand weinig over Renaissance. Wel vertelde ze op Instagram dat het maakproces, dat twee jaar heeft geduurd, een manier was voor haar om te ontsnappen in ‘deze enge tijd’.

Ze hoopt haar fans hetzelfde gevoel te kunnen geven. ,,Het was mijn intentie om een veilige plek te creëren, een plek zonder oordeel. Een plek waar perfectionisme niet bestaat en waar je dingen niet hoeft te overdenken. Een plek om te schreeuwen, los te laten, vrijheid te voelen.’’

De bijzondere coverfoto van het album, met een bijna blote Beyoncé, is gemaakt door de Nederlandse Carlijn Jacobs. ,,Mijn moeder zei: leuke foto, maar wel erg naakt. Dat houdt je wel met beide benen op de grond’’, vertelde ze aan deze site.

