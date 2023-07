Grammy-winnares Tori Kelly (30) op intensive care na tromboseklachten

De Amerikaanse zangeres Tori Kelly is maandag opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in Los Angeles. De 30-jarige popzangeres zou volgens TMZ het bewustzijn hebben verloren door trombose.

De hartkloppingen zouden zijn voortgekomen uit bloedstolsels ter hoogte van haar borst en benen. Op het moment van opname was Kelly buiten bewustzijn en verkeerde ze in kritieke toestand. Het is nog onduidelijk hoe het momenteel met haar gaat.

Kelly werd op 18-jarige leeftijd bekend door haar deelname aan het bekende zangprogramma American Idol. In de jaren hiervoor was ze met name actief op YouTube. In 2019 ontving ze tot tweemaal toe een Grammy, voor beste gospelalbum en een voor beste gospeluitvoering.

