Gravinfluencer Eloise: Foto’s in openbaar maken is ongemakkelijk

Dominique Weesie over nieuwe panelshow: ‘Slaan we soms niet een beetje door?’

3 april Van de strip Kuifje in Afrika tot een hoodie met ‘monkey’ erop. Wat kan nog wel en wat is not done? Die kwesties komen aan bod in Goed Fout, de nieuwe panelshow op PowNed. ‘Het is vermakelijk, maar het kan je ook aan het denken zetten’.