Gravinfluencer Eloise gaat boek schrijven: ‘Ik ben zo blij’

,,Ik ben zo blij! Ik kan eindelijk zeggen dat ik een boek ga schrijven”, aldus Eloise. ,,Ik ga jullie in het proces betrekken, dus houd mijn account in de gaten”, belooft de gravin aan haar ruim 229.000 volgers.

Waar het boek over gaat, zegt Eloise niet. Wel meldt uitgeverij CLF Media, van de vrouwen achter de blog Chickslovefood, op Instagram dat het boek begin juni verschijnt.



Taalvaardigheid heeft Eloise niet van een vreemde. Haar moeder zet zich al sinds 2001 in voor de bevordering van geletterdheid. Op het initiatief van Laurentien werd ook de Stichting Lezen & Schrijven opgericht met als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland.