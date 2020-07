Grease krijgt na 40 jaar een vervolg: Summer Lovin’

De oorspronkelijke film vertelt het verhaal van Danny en Sandy, die na een kortstondige romance ontdekken dat ze bij elkaar op school zitten. De liefde tussen de twee bloeit op, al is het niet altijd even gemakkelijk omdat hun levens veel van elkaar verschillen. Het stel, gespeeld door John Travolta en Olivia Newton-John, zingt volop in de film. Een van de nummers in de musical, Summer Nights, vormt de basis voor de prequel van Grease.



In het lied zingen Danny en Sandy over hun eerste ontmoeting en hun liefde voor elkaar. De prequel zal dan ook draaien om die kennismaking en de manier waarop het stel aan hun relatie werkte.



Het script is geschreven door Leah McKendrick. Wanneer de film moet uitkomen, is nog niet bekend. Welke acteurs erin spelen, is ook niet duidelijk.