Great balls of fire-zanger Jerry Lee Lewis op 87-jarige leeftijd overleden

Dat meldt zijn woordvoerder in een verklaring. Amerikaanse media meldden eerder deze week ook al dat de zanger was overleden, maar dat ontkende zijn agent toen.

Lewis was de laatste overlevende ster van een generatie pionierende rock-’n-rollartiesten die opkwamen in de jaren 50, onder wie ook Elvis Presley, Chuck Berry en Little Richard. Hij leerde zichzelf op negenjarige leeftijd pianospelen en trad op zijn veertiende voor het eerst in het openbaar op.

De zanger was onder meer bekend van zijn hit Great balls of fire, die hij in 1957 uitbracht en te horen was in de Top gun-films. Voormalig The Beatles-ster John Lennon was zo van de artiest onder de indruk dat hij bij hun ontmoeting in de jaren 70 op zijn knieën zakte en zijn voeten kuste.

Eerder dit jaar werd Lewis nog opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Omdat de zanger met griep ziek op bed lag, kon hij niet zelf naar de ceremonie komen. Singer-songwriter Kris Kristofferson, onder meer bekend van het nummer Me and Bobby McGee, nam de prijs voor hem in ontvangst en overhandigde deze later zelf aan Lewis.

Volledig scherm Jerry Lee Lewis op een illustratie uit 1958. © Getty Images

Volledig scherm © AP

