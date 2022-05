Great British Bake Off keert terug op Nederlandse televisie

Hoger beroep van Qmusic tegen Q-dance definitief van de baan

Het hoger beroep van radiozender Qmusic tegen de uitspraak in de zaak van evenementenorganisator Q-dance is van de baan. De partijen laten vandaag weten er na gesprekken samen uit te zijn gekomen. De rechtbank van Amsterdam gaf Q-dance vorige maand gelijk en besloot dat de radiozender moest stoppen met zijn danceprogrammering op zaterdagavond waarna Qmusic aangaf in hoger beroep te willen gaan. ,,We zijn blij te kunnen vermelden dat we er samen uitgekomen zijn”, laten de evenementenorganisator en radiozender nu weten.

21 mei