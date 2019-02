Green Book wint Oscar voor beste film

De film vertelt over een zwarte pianist die in de jaren zestig van de vorige eeuw een tournee maakt door het gesegregeerde zuiden van de VS. Opvallend dit jaar was dat bijna alle getipte films met een zwart thema – Black Panther, BlacKkKlansman en If Beale Street could talk – veel nominaties in de wacht sleepten. Het verwijt dat de Oscarorganisatie films met een zwarte cast negeerde gold in elk geval niet.



Het meest populair onder bezoekers van deze site was de kaskraker Bohemian Rhapsody, die vannacht de meeste prijzen won. 51 procent van de ruim 15.000 mensen die een stem uitbracht, meende dat de film over Queen de prijs voor beste film verdiende. 10 procent koos voor Green Book.