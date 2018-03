Groningse (16) toevallig ontdekt als model op tribune bij Jinek

Zit je op de tribune bij Jinek terwijl je vader spreekt over de gaswinningsproblematiek in Groningen, word je gescout als model. De 16-jarige Merlijne Schorren uit Stitswerd kan het nog altijd niet geloven.

Ze wordt overstelpt met telefoontjes voor interviews. Die geeft het aanstormende model voorlopig niet, zegt haar vader tegen deze krant. ,,Merlijne geeft aan dat het het haar echt allemaal even te veel wordt op dit ogenblik. Ze is erg met school bezig en de publiciteit overvalt haar nog. Daarin wil ze zichzelf beschermen en wij haar ook", aldus Derwin Schorren.

Vader aanmoedigen

Hij zat als vicevoorzitter van de Groninger Bodem Beweging op 9 januari aan tafel bij Jinek om te praten over de aardbeving bij Zeerijp, een dag eerder. Met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter de zwaarste beving in vijf jaar. Schorren vroeg zijn oudste dochter of ze zin had om mee te gaan en in het publiek te zitten. ,,Ik dacht meteen: ja super leuk!", verklaarde Merlijne afgelopen week in een interview met een Jinek-redacteur. ,,Ik had niet echt verwacht in beeld te komen. Dus had ik ook niet heel lang nagedacht over een outfit of zo. Ik heb gewoon een broek en een shirt aangedaan. Niets bijzonders, ik wilde gewoon mijn vader aanmoedigen.”

Dat het bezoek aan de tv-studio haar leven op zijn kop zou zetten, kon de Groningse Havo-scholiere toen nog niet vermoeden. Het begon allemaal toen ze in beeld kwam, onder andere tussen tafelgasten Annemarie van Gaal en Astrid Joosten (die spraken over het programma Wat Verdien Je?) en naast Peter Heerschop en Joep van Deudekom (die met Viggo Waas vertelden over hun nieuwe cabaretshow Alle 30 NUHR).

Thuiskijker

Tv-kijker Claudio Minnai, eigenaar van Ulla Models in Amsterdam, was zo onder de indruk van de Groningse tiener dat hij meteen foto's maakte van het televisiescherm. Die stuurde hij in een mailtje naar zijn modellenbureau.

Een van de screenshots die de eigenaar van Ulla Models thuis maakte en naar Jinek stuurde.

De foto’s van Merlijne, omrandt met een rode paint-cirkel, waren wazig maar booker en 'new faces' begeleider Chell Marcus zag duidelijk waarom de Groningse haar baas was opgevallen. Ze stuurde de mail met foto's door naar de Jinek-redactie met het verzoek om contact te leggen met de onbekende 'schone' uit het publiek.

Een andere screenshot van Merlijne in het publiek bij Jinek.

De Jinek-redactie speelde de contactgegevens van Derwin Schorren met diens toestemming door aan Chell Marcus, die hem mailde met het verzoek om duidelijke foto’s van zijn dochter. De trotse vader benaderde dochterlief meteen. Die zat op school en was hoogst verbaasd. ,,Mijn vader was gewoon aan het werk en belde me: ik heb een mailtje voor jou,” verklaarde Merlijne terugblikkend tegenover de Jinek-redacteur. ,,Ik heb de hele dag zitten nadenken wat het kon zijn, maar dit was nooit in me opgekomen!”

Twijfel

Eenmaal thuis las ze in de mail dat Ulla Models interesse had om samen te werken. Merlijne twijfelde in eerste instantie. ,,Ik hoor wel eens van vrienden of familie: ‘oh jij zou model kunnen worden’. Maar ik ben niet zo’n meisje dat veel met haar uiterlijk bezig is. Bovendien vind ik school heel belangrijk en wil ik niet dat modellenwerk in de weg gaat staan. Ik vind het leuk om met mensen te werken en zou dus heel graag therapeut worden. En ja, dan misschien wat modellenwerk ernaast! Dit is zo’n mooie kans! Dus ik dacht: ik kan het gewoon proberen en dan zie ik wel.”

Het resultaat van Merlijne's eerste polaroids. Zo gezegd , zo gedaan. Merlijne stuurde duidelijke foto's van zichzelf op en werd uitgenodigd voor testfotoshoots in Amsterdam. Volgens Chell Marcus was er een klik en voelde Merlijne zich direct prettig bij Ulla Models. De fotoshoots waren volgens haar een succes. ,,Wij vinden het resultaat prachtig."



Of de Groningse scholiere beroemd gaat worden, kan Marcus nog niet met zekerheid zeggen. ,,Het feit dat ons hele team unaniem ‘ja’ heeft gezegd, is wel een indicatie.” We gaan het zien dus!", verklaarde de 'new faces' begeleider in het Jinek-interview. ,,We spraken af het de eerste jaren rustig aan te doen, zodat Merlijne op school kan focussen. Ze wil na de havo toegepaste psychologie gaan studeren."



Merlijne heeft veel zin om te gaan beginnen. ,,Wel nog even oefenen met lopen op hakken, maar dat komt goed,” zei ze gniffelend.